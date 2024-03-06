У противника есть самолеты и резервы пилотов.

Сбитие Силами обороны большого количества самолетов стало для России проблемой, но у них ситуация не критическая.

Об этом сказал эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона. По его словам, в частности, не только самолетов у врага достаточно, но это касается и пилотов.

Он отметил, что в начале войны за штурвалами сидели подполковники, майоры и практически ниже капитана никого не было. При этом добавил, что теперь в "некрологах вечного полета" уже есть лейтенантские звания. Романенко отметил, что россияне приглашали и пенсионеров в "вагнеровские" группы.

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"Были такие специальные эскадрильи при действующих полках, где воевали собственно "вагнеровцы". Известны случаи сбития Су-25, Су-24 с отставными пилотами", - добавил он.

Эксперт отмечает, что в целом в России после сбития большого количества самолетов за последний месяц ситуация с пилотами тяжелая, но не критическая. "У них есть еще два полка на Дальнем Востоке - они представлены отдельными эскадрильями. Из отдаленных полков они могут менять летный состав", - сказал Романенко.

Также отметил, что в России принимают непосредственное участие в войне против Украины бомбардировщики Су-34, потому что они наиболее активно сбрасывают КАБы.

"Действительно под Авдеевкой они фактически пробомбили путь этим своим штурмовым группам. И сейчас пытаются повторить этот опыт, но получается "мясной" штурм уже не для сухопутных войск, а для авиации", - подчеркнул Романенко.

При этом он отметил, что поскольку зима завершилась и можно перебросить больше дальнобойных зенитных ракетных комплексов с прикрытия критических объектов на защиту прифронтовых городов и вообще передовой, то и достигнут такой "самолетопад". "Россияне не ожидали такого сбивания. Они привыкли, что у них это конвейер сброса КАБов. Они уже начали вешать не по две, а по четыре бомбы на Су-34. Статистика максимального сброса - 350 КАБов за сутки. Под Авдеевкой - до 90 в сутки, потому что 75, это была норма жизни", - рассказал Романенко. При этом отметил, что сейчас сбросов меньше, потому что меньше вылетов самолетов, но тактику свою враг продолжает.

Романенко категорически отверг версию, которую выдвигают россияне, что якобы у Украины есть уже самолет F-35, который помогает достичь высоких результатов при сбивании российских самолетов. По его словам, это не подтверждается ничем, потому что ни одна из стран НАТО не пошлет сюда свой самолет, где за штурвалом ее пилот.

Потери российской авиации

Как сообщал УНИАН, с 17 февраля уничтожено 15 российских самолетов. После этого Россия несколько снизила активность своей авиации на востоке.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Россия продолжает наносить интенсивные авиаудары по Украине несмотря на то, что ВСУ сбили несколько бомбардировщиков в течение последних недель.

Отмечается, что оккупанты готовы терять свою боевую авиацию, если это поможет им продвигаться . По данным Forbes, российские самолеты Су-34 в сопровождении самолетов Су-35 осуществляют по сто и более вылетов в день для нанесения бомбовых ударов по украинским позициям на расстоянии около 40 километров.

В то же время New York Times пишет, что "более агрессивная" воздушная тактика россиян на линии фронта помогла оккупантам в последнее время продвинуться вперед на востоке.

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