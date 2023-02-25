Он подчеркнул, что Россия должна проиграть войну в Украине.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина сделает свою формулу мира основой новой безопасности в Европе и мире.

Как сообщается

на сайте президента, об этом Зеленский сказал в своем обращении к участникам Международного форума в Каунасе.

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"Сейчас - выдающееся время. Время, когда мы можем завоевать и гарантировать нашу с вами свободу не просто на годы, не просто на десятилетия. Сейчас такое время, когда мы можем защитить нашу с вами свободу навсегда. Россия должна проиграть в Украине. Российский реваншизм должен навсегда забыть о Киеве и Вильнюсе, о Кишиневе и Варшаве, о наших братьях в Латвии и Эстонии, в Грузии и в каждой другой стране, которой сейчас угрожают российские убийцы", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил: "Мы можем это. У нас есть этот исторический шанс".

Глава государства поблагодарил литовский народ за то, что они вместе с украинцами делают все, чтобы не упустить этот исторический шанс.

"Оборонная помощь, политическая, экономическая, гуманитарная - нет такой сферы, в которой Украина не почувствовала бы искренности и решимости Литвы. Украинцы всегда это будут помнить и всегда сохранять благодарность за это", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что верит, что именно в этом году "мы можем добавить к нашей с вами истории еще одну веху: нашу с вами общую победу в войне против общего врага".

"Мы сохраним нашу независимость. Точно сохраним. А значит, уже сейчас мы должны действовать так, чтобы дать нашим народам надежные гарантии невозврата зла. Украинская формула мира - это десять пунктов, которые дают именно такие гарантии. Это очевидно необходимые пункты безопасности. Это очевидно необходимая деоккупация Украины. И это очевидно необходимая справедливость для всех, кто пострадал от российской агрессии", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ни одному человеку на Земле больше никогда не должны угрожать голод и радиационные катастрофы, агрессии и террор, разрушение энергетики и блэкаут международного права, депортации и экоциды.

"Россия несет все это своей агрессией. Мы уберем все это. Наши героические воины это сделают. Наше сотрудничество с вами и со всем миром сделает это. Наша формула мира сделает это. И как следствие, мы сделаем нашу формулу мира основой новой безопасности всех в Европе и каждого в мире, кто ценит жизнь", - подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что Литва будет на этом пути вместе с Украиной.

Украинская формула мира

Как известно, формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов.

"Напомню, что формула мира это десять пунктов – от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных, которых удерживают на территории России", - отметил президент.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль ни с кем не будет разговаривать на основе формулы мира.

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