За 15 месяцев, которые продолжается полномасштабная война с Россией, Метинвест направил на нужды украинских бойцов более 2 миллиардов гривен. Помощь героям компания оказывает в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую начал бизнесмен Ринат Ахметов. Всего же на помощь Украине и украинцам Метинвест направил 3,7 миллиарда гривен. Об этом говорится в отчете на сайте компании, посвященном 17-летию работы.

Еще весной 2022 года Метинвест наладил производство стали, из которой изготавливают пластины для бронежилетов. На фронт уже заправлено более 150 тысяч бронежилетов, также компания создала запас готовых пластин: их военнослужащие могут бесплатно получить по запросу.

Из спецстали компании также изготавливают бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия и защитные элементы для транспорта, работающего на линии огня. Кроме того, Метинвест передал на передовую уже более 200 мобильных укрытий для укрепления окопов: конструкция из волнистой стали, при условии правильной установки, может выдержать даже обстрел 152-мм снарядами.

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Генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков сказал:

Раньше мы радовались, что нашу сталь выбирают для строительства кораблей, возведения мостов и величественных сооружений. А теперь мы гордимся, что сталь Метинвеста спасает жизни воинов, заботится об их комфорте на передовой и стоит на страже украинских границ. В мирной жизни команда Метинвеста была опорой экономической стабильности Украины, а сейчас наши люди воюют за независимость Родины на передовой и в тылу. Да, мы не выбирали войну. Однако наш выбор - бороться. За свободу, самоидентичность и будущее, которое подарит победа"

Также Метинвест наладил системные поставки на фронт оборудования и техники, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1 200 дронов, что делает компанию одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию. Также компания передала 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых". А для заправки техники предоставлено 1,2 млн литров горючего.

Для новосозданного добровольческого батальона Министерства внутренних дел Украины "гвардия наступления" Метинвест передал оборудование на 10 млн грн - приборы ночного видения, дальномеры, прицелы, бинокли, квадрокоптеры, зарядные станции, старлинки, планшеты и ноутбуки. А бойцы третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ получили оборудование для построения сетей коммуникации, спецаппаратуру для бронетранспортеров и зарядные станции на более чем 20 млн грн.

Метинвест совместно с благотворительным фондом PULSE развивает тактическую медицину в Украине. На организацию обучения военнослужащих в зоне боевых действий компания направила почти 8,5 млн грн. кроме того, Метинвест передал защитникам 31,5 тысячи аптечек и кровоостанавливающих турникетов.

Как известно, помимо милитарного компания имеет также гуманитарное направление. Проект "Спасаем жизнь", который начал Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова, оказывает помощь украинцам, пострадавшим от войны: уже более полумиллиона человек в 70 территориальных общинах получили продукты, средства личной гигиены и вещи первой необходимости. Кроме того, проект развивает направление помощи украинцам, которые из-за войны потеряли конечности: сейчас процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 48 человек, из них 13 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.