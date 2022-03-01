Враг широко применяет ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 06.00.

Отмечается, что враг сейчас широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

В Генштабе информируют, что на севере продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника к столице с северо-восточного направления.

В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые, при поддержке бронированной техники, пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.

На других направлениях танковые и механизированные части ВС У, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают ведение оборонительных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.

На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовых войск из состава группировки оперативного уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, которые пытаются вклиниться и восстановили положение по первому рубежу обороны.

"Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы. Продолжаются активные мероприятия по выявлению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, национальной гвардии и национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что стойкая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.

Об общих потерях врага будет сообщено чуть позже, чем в Генштабе.

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