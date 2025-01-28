Завод производит 5-7% всех нефтепродуктов России.

У россиян огромная проблема со средствами ЗРК, поэтому она не способна ими прикрыть все свои нефтеперерабатывающие структуры. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV, комментируя удар по Рязанскому НПЗ, приведший к остановке завода.

"Такие объекты обычно прикрыты слабыми средствами, речь идет о стрелковом оружии, иногда там стоят "Панцирь-1С". И его, очевидно, недостаточно для уничтожения украинских дронов. К сожалению, мы не услышали об уничтожении колонны НПЗ - это наиболее высокотехнологичная часть. Но я думаю, что это будет цель для каких-то следующих ударов", - сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что враг не способен прикрыть всю свою территорию средствами ЗРК, поскольку это практически невозможно.

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"Нужны тысячи штук, а в России их десятки, в лучшем случае сотни. Поэтому я более чем уверен, что мы будем видеть дальнейшие удары по этому НПЗ, по другим объектам сугубо военным, таким как склады с боеприпасами", - добавил Нарожный.

По осторожным оценкам, второй удар Сил обороны Украины по Рязанскому НПЗ остановит работу этого объекта на 3-6 месяцев, отметил эксперт. Он также рассказал, как это может повлиять на возможности РФ на фронте.

"Если этот завод входит в ТОП-5, то речь идет о 5-7% всего производства России. К сожалению, это не даст значительного влияния на ситуацию на фронте. Ведь есть другие НПЗ, они смогут перенаправить эти потоки с других НПЗ. Даже сейчас они закупают нефтепродукты в других странах. Но даже учитывая эту ситуацию, уже сейчас российские военкоры сообщают о недостатке нефтепродуктов, дизеля на фронте", - отметил Нарожный.

Удары по российским НПЗ: что известно

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия вынуждена остановить работу Рязанского НПЗ после второго удара Сил обороны Украины по этому объекту. Журналисты отмечали, что работа завода была остановлена из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов.

Отметим, что в последнее время Украина нарастила удары по российской нефтяной инфраструктуре. В частности, в середине января Силы обороны ударили по НПЗ в Татарстане. Этот завод также является одним из крупнейших и самых современных на территории РФ.

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