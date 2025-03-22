Аналитики отметили, что властелин Кремля продолжает политику русификации украинцев.

Российский диктатор Владимир Путин намерен выжить украинцев с временно оккупированных Россией территорий.

Об этом говорится в анализе разведки Великобритании, которая обратила внимание на подписанный Путиным указ, по которому граждане Украины, которые незаконно находятся в России, или на оккупированной территории, должны "урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть эту территорию".

В анализе специалисты подчеркнули, что путинский указ "имеет целью принудительный выезд с оккупированной Россией территории Украины граждан Украины, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство".

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"Путин проводит русификацию на незаконно оккупированной украинской территории, что является частью долговременных усилий, направленных на уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности", - отмечается в анализе.

Судьба оккупированных украинских территорий

19 марта президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не пойдет на признание оккупированных украинских территорий российскими, потому что это красная линия. Глава государства сказал, что это будет одним из сложных вопросов на будущих переговорах.

А уже сегодня спецпредставитель Стив Уиткофф прокомментировал будущий статус оккупированных Россией украинских территорий. "Самая большая проблема в этом конфликте - Крым и четыре региона - Донбасс, Луганск и еще два других. Они русскоязычные, были референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразило желание быть под российским руководством. Это является ключевым вопросом в конфликте", - заявил он.

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