По словам эксперта, на этом аэродроме базируются самолеты, которые регулярно атакуют украинские города.

Сегодня, 20 марта, украинские войска уже третий раз за последние 10 недель атаковали российский аэродром "Энгельс". Известно, что в разговорах президента США Дональда Трампа с лидерами РФ и Украины прозвучала готовность с обеих сторон прекратить атаковать энергетические и инфраструктурные объекты, однако такое решение еще не принято официально, а атака на авиабазу не входит в возможную договоренность. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс для Forbes.

Эксперт напомнил, что на аэродроме в Энгельсе базируются некоторые российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые постоянно запускают ракеты по украинским городам. Поэтому когда 20 марта на базе прогремели взрывы, то в Украинском центре стратегических коммуникаций отметили, что Энгельс "сейчас стоит перед серьезными трудностями".

"Последние несколько месяцев для Энгельса были тяжелыми. 8 января украинские беспилотники пролетели по меньшей мере 400 миль (более 600 километров - УНИАН), чтобы нанести удар по Энгельсу. Взрывы спровоцировали пожар на огромной нефтебазе, содержавшей до 800 000 тонн топлива - пожар, который бушевал несколько дней", - напомнил Акс.

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Уже через шесть дней огонь утих сам или же его потушили пожарные. Однако через несколько часов, а именно 14 января, беспилотники нанесли второй удар, подчеркнул эксперт.

"Каждый поврежденный склад боеприпасов, нефтеперерабатывающий завод, резервуарный парк или химический завод ослабляет способность России вести войну против Украины", - рассказали Kyiv Post в украинской службе безопасности.

Однако Дэвид Акс предупредил, что такие атаки могут скоро прекратиться, если Зеленский и Путин договорятся прекратить огонь.

"Вместо того, чтобы атаковать нефтеперерабатывающие заводы, насосные станции и резервуары для хранения топлива, чтобы медленно обескровливать российскую экономику, украинцы могли бы нацелиться на бомбардировщики, которые медленно обескровливают украинскую экономику своими почти еженедельными атаками на электростанции", - добавил автор материала.

Акс отметил, что пока неизвестно, какие именно дроны были задействованы в январских атаках на Энгельс, однако в Kyiv Post отметили, что это были PD-2, Beaver, Лютый и UJ-22.

Эксперт акцентировал на том, что Украина создала большое количество БпЛА дальнего радиуса действия, которые могут преодолевать расстояние более 1000 километров.

"Прекращение огня может на короткое время ограничить украинскую кампанию глубоких ударов, сузив список целей. Но, вероятно, не остановит ее. Если уж на то пошло, то украинские силы постоянно расширяют территорию России, по которой они способны наносить удары, а также определяют военные объекты, которые требуют повторных ударов", - подытожил Акс.

Атака на "Энгельс" - что известно

Как писал УНИАН, 20 марта на аэродроме "Энгельс" разнесли склад с ракетами Х-555 и Х-101 для Ту-95 и Ту-160. Факт детонации подтвердили власти РФ, а само место взрыва удалось локализовать ряду OSINT-сообществ.

В то же время источники УНИАН сообщили, что удар по аэродрому "Энгельс" нанесли дроны СБУ и ССО. В результате успешной атаки в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев оценил последствия удара по "Энгельсу". По его словам, такая атака - это сигнал для Кремля, который отказался от предложения Украины прекратить войну в воздухе.

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