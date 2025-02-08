Кроме этого, в черте города находится штаб Южного военного округа РФ.

Ночью дронами был атакован Ростов-на-Дону в РФ, в результате чего в районе "Сельмаш" были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что в том районе расположены важные военные объекты РФ.

"Известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд. В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400", - детализировал он.

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Коваленко добавил, что кроме этого, в черте города находится штаб Южного военного округа РФ, который координирует войну против Украины в южных областях.

"Ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии", - добавил он.

Рано утром местные власти сообщали о том, что дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Ростовской области. А местные жители в телеграм-каналах сообщали, что в ночь на субботу было слышно по меньшей мере пять сильных взрывов.

Удары по объектам на территории РФ

В ночь на 5 февраля украинские дроны также прилетали в Краснодарский край, где ударили по нефтеперерабатывающему заводу. В результате прилета на объекте возник пожар. Той же ночью дроны атаковали город Приморско-Ахтарск, где расположен военный аэродром. Местные жители Краснодарского края и российские телеграмм-каналы сообщили о пожаре в районе аэропорта.

Позже в тот же день в Генштабе подтвердили, что Силы обороны поразили аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае РФ, который враг использует для пусков беспилотников типа Shahed по территории Украины.

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