Генерал Вальдемар Скшипчак уверен, что решающее влияние на исход этой войны окажет непосредственно президент Украины Владимир Зеленский.

В условиях полномасштабного вторжения России на территорию независимой Украины главная задача ВСУ на сегодняшний день - уничтожить оккупационные войска до того, как враг перебросит в Украину свои резервы.

Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Польши, генерал Вальдемар Скшипчак, сообщает "Укринформ".

"Украина должна справиться с российской армией до того, как новые мобилизованные силы попадут на фронт. Для этого есть четыре-пять недель, думаю, до конца июня", – заявил Скшипчак.

Он также отметил, что решающее влияние на исход этой войны окажет непосредственно президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас уже не Путин должен решать судьбу войны, а президент Зеленский. Президент Украины сейчас побеждает, поэтому он должен определить, когда будет ее завершение. Я имею в виду, что у Украины есть шанс освободить все оккупированные территории Донбасса, а вопрос Крыма должен решаться на международной арене позже – возможно, уже с другим президентом России", – заявил генерал.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

5 мая в Генштабе ВСУ заявили о потере врагом контроля над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

В то же время оккупанты не прекращают ведение наступательных действий с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с Крымом.

ВСУ начали контрнаступательные действия на двух направлениях.

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