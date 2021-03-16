Вертолет двигался на высоте около 100 метров.

Сегодня в районе ответственности Сумского Пограничного отряда ГПС Украины в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет Ми-8.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он также выложил видео с места событий – на нем можно видеть, что вертолет пролетает на небольшой высоте и разворачивается.

«В 14:05, в районе зоны ответственности Сумского Пограничного отряда ГПС Украины, ( н/п Краснополье в районе ипт № 452) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет «Ми-8», высота до 100 метров, курс 90. Развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией», - написал Цаплиенко.

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Автор: Дмитрий Захаров