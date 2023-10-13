Российские оккупанты сбросили за эту ночь на юг Украины 21 управляемую авиабомбу, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Наблюдается очередное обострение обстрелов врагом юга Украины управляемыми авиабомбами (УАБ).

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона. По ее словам, было очередное обострение после определенного затишья в период штормового предупреждения. "21 УАБ в нашей зоне ответственности враг использовал только за эту ночь, в том числе и в направлении Одесской области, Черное море, Змеиный", - подчеркнула она. По ее словам, таким образом оккупанты пытаются противодействовать гражданскому судоходству.

Гуменюк отметила, что все же больше всего достается правобережной Херсонщине. "На одно село враг сбрасывал этой ночью по четыре УАБа - управляемые авиабомбы мощностью 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, которые обладают чрезвычайно разрушительной силой", - рассказала она.

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Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины отметила, что запасы таких бомб у врага "очень большие". "Это надо осознавать, именно поэтому нами ведется максимально мощная работа по получению средств противодействия - самолетов", - рассказала она. По ее словам, использование средств ПВО для уничтожения УАБ является нерациональным, потому что теряем возможность защиты от более мощного оружия.

По ее словам, такой террор авиабомбами враг оправдывает тем, что нет возможности использовать полноценно артиллерию из-за уменьшения количества боеприпасов. По ее словам, Силы обороны юга за эту неделю уничтожили четыре вражеских полевых склада боеприпасов, в частности, два - за минувшие сутки. "Мы продолжаем работу и по опорным пунктам, и пунктам управления БПЛА - один такой уничтожен за минувшие сутки", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, на правобережной Херсонщине из-за ударов оккупантов погибли два человека, еще 6 получили ранения, среди них - ребенок.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 553 снаряда, в том числе из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. В частности, по Херсону враг выпустил 49 снарядов.

Прокудин рассказал, что враг "демилитаризовал" здание, которое было законсервировано - ударил по детской больнице. К счастью, 12 октября там не проводился прием пациентов, поэтому обошлось без жертв. Однако помещение имеет значительные разрушения.

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