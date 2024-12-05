Российский солдат рассмешил союзных операторов БПЛА, которые наблюдали за ним.

Российские операторы БПЛА заметили союзного солдата, который на велосипеде вел боевую машину пехоты в атаку. Вероятнее всего, это связано с тем, что некоторые региональные командования запретили использовать незарегистрированные гражданские транспортные средства, сообщает Forbes.

На видео, записанное камерой дрона, можно заметить российского военного на велосипеде, позади которого медленно едет БМП. Операторы БПЛА были ошеломлены тем, что увидели.

"Вот он едет, велосипедист ведет бэху (БМП) в атаку", - рассмеялся один из них.

Другой российский оператор БПЛА заявил, что ему страшно представить, что подумают украинцы, когда увидят это.

По словам журналистов, российские фронтовые полки и бригады вынуждены пересаживаться на велосипеды. Это связано с запретом на использование незарегистрированных гражданских автомобилей, грузовиков, вездеходов и мотоциклов, который утвердили некоторые региональные командования.

В издании подчеркнули, что российские солдаты садились за руль в нетрезвом виде, из-за чего в таких ДТП в 2024 году погиб 21 человек. Именно поэтому было принято решение ограничить использование гражданских транспортных средств.

Журналисты отметили, что украинские военные также ездили по линии фронта на велосипедах. Тем не менее это не было связано с ограничениями на использование гражданских транспортных средств, в отличие от россиян.

Российские "военкоры" сообщали, что все больше оккупантов пересаживаются на велосипеды. По их словам, так они подвозят боеприпасы, едут на позиции или на совещания, поделились в издании.

Проблемы с техникой у РФ

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что в России хватит человеческого ресурса и дронов еще на два года войны, но есть серьезные проблемы с техникой, в частности, с танками и БМП. Он добавил, что у россиян почти отсутствует производство важной военной техники.

Кроме того, в Forbes писали, что в РФ военная техника может закончиться через полгода. Отмечается, что потери российской армии в войне против Украины продолжают расти.

Вас также могут заинтересовать новости: