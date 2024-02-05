Потери российской армии продолжают расти.

С начала полномасштабной войны, которую РФ развернула против Украины, оккупационные войска ежедневно теряли 19 танков, ББМ, гаубиц или другого тяжелого вооружения.

Как пишет Forbes, в субботу, 3 февраля, россияне потеряли по меньшей мере 54 единицы техники, 16 из которых получили повреждения. Аналитик открытых источников Эндрю Перпетуа, отметил этот рекорд. По его словам, это было больше, чем он когда-либо считал за день.

Потери ВСУ при этом были незначительными: девять единиц техники были потеряны и еще 21 - повреждены. Это в основном грузовики и гражданские авто и только 2 танка и один БТР. Россияне же потеряли 16 танков и 29 боевых машин и бронетранспортеров.

Видео дня

"Поскольку производство новой бронетехники продолжает отставать, россияне по-прежнему в основном ездят на старинных машинах времен холодной войны, которые они извлекли из долгосрочного хранения. Эти запасы ограничены. Один аналитик, который просматривает спутниковые изображения, чтобы отследить российские запасы подержанных автомобилей, в декабре пришел к выводу, что Кремль восстановил 1081 из довоенных 4811 старых боевых машин БМП", - рассказали в издании.

При этом еще 765 были в таком состоянии, что их невозможно было отремонтировать. В 2022 и 2023 годах, по данным аналитиков Oryx, россияне теряли около 80 БМП в месяц. Если бы потери остались на этом уровне, а производство удерживалось на уровне 30-40 в месяц, у Кремля закончились бы боевые машины примерно через два года.

Однако оккупанты теряют все больше и больше техники. Месячный уровень потерь БМП приближается к 400, что в 5 раз больше чем в предыдущие два года. Это сокращает прогнозируемый срок до 6 месяцев.

"Несмотря на то, что прошлой осенью пророссийские республиканцы в Конгрессе США прекратили помощь Украине, несмотря на все усилия авторитарной Венгрии заблокировать европейскую помощь Украине, несмотря на большее количество населения России и большую экономику по сравнению с Украиной, несмотря ни на что, украинские войска не просто держатся. Запуская беспилотники и стреляя из окопов, они побеждают в войне на истощение", - отмечается в сообщении.

При этом потери позиций очень мизерные. Вокруг Авдеевки россияне ради незначительного продвижения потратили колоссальное количество техники и живой силы.

Потери России в войне

Экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что в армии Российской Федерации проблемы с техникой и боеприпасами. Оккупантам приходится доставать запасы времен СССР.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Вооруженных сил Украины на Левобережье Херсонской области. В то же время командиры войск РФ отправляют на такие штурмы только пехоту без подкрепления техники, что существенно снижает их эффективность.

По словам аналитиков ISW, оборонная промышленность РФ, вероятно, не сможет полностью обеспечить техникой и вооружением новые резервы, несмотря на способность оккупационной армии поддерживать нынешний темп операций и усилия по расширению российской "оборонки".

Вас также могут заинтересовать новости: