Оккупанты продолжают наступать на украинские города.

Недалеко от Энергодара (Запорожская область) жители заметили колонны российской военной техники. Именно там находится Запорожская АЭС, на которую могут охотиться военные страны-агрессора.

Местные жители просят всех неравнодушных о помощи - самостоятельно дать отпор захватчикам. Остановить врагов можно с помощью коктейлей Молотова, а также можно валить деревья, делать баррикады, сжигать шины.

Напомним, как сделать коктейль Молотова:

ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ:

2/3 бензин 1/3 смазки.

Добавки. Серебрянка, увеличивает температуру горения. Пенопласт, как прилипатель, лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.

ГНИТ: 50 см. ткани (хлопок!) плотно втрамбовать в горловину бутылки, чтобы не разлился коктейль.

Как заполнять:

2/3 горючая смесь

1/3 оставляем для испарения смеси, эти испарения и взрываются.

Внимание! Использовать бутылки с толстым стеклом: вино, шампанское, виски.

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