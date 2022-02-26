Запорожская АЭС / пресс-служба НАЭК "Энергоатом"
Недалеко от Энергодара (Запорожская область) жители заметили колонны российской военной техники. Именно там находится Запорожская АЭС, на которую могут охотиться военные страны-агрессора.
Местные жители просят всех неравнодушных о помощи - самостоятельно дать отпор захватчикам. Остановить врагов можно с помощью коктейлей Молотова, а также можно валить деревья, делать баррикады, сжигать шины.
Напомним, как сделать коктейль Молотова:
ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ:
- 2/3 бензин 1/3 смазки.
- Добавки. Серебрянка, увеличивает температуру горения. Пенопласт, как прилипатель, лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.
- ГНИТ: 50 см. ткани (хлопок!) плотно втрамбовать в горловину бутылки, чтобы не разлился коктейль.
Как заполнять:
- 2/3 горючая смесь
- 1/3 оставляем для испарения смеси, эти испарения и взрываются.
Внимание! Использовать бутылки с толстым стеклом: вино, шампанское, виски.