Карта создана на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных экспертов и спутниковых снимков.

Российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в районе легкой досягаемости Киева.

Об этом сообщает The New York Times.

С начала 2021 года Россия перебросила в районы близ Луганска и Донецка еще 5 батальонных тактических групп, в том числе 5 тысяч военных для усиления позиций, дислоцированных оккупационных сил.

Также значительное количество военных РФ отправлено в северные районы недалеко от границы Украины, в частности в Клинцы – в месте, где сходятся украинская, белорусская и российская границы. Эти позиции размещены в пределах легкой досягаемости Киева.

Еще три группы расположены неподалеку от Воронежа. Эти войска, указывает NYT, могут представлять серьезную угрозу в случае проведения военной операции. Еще одна – в районе Волгограда и две – у границы с оккупированными территориями на Донбассе.

В Краснодарском крае разместили артиллерию, еще часть – в оккупированном Крыму.

Как пишет издание, эти войска являются угрозой эскалации с соседним государством и "открытием нового фронта".

Карта создана на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных экспертов и спутниковых данных.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

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