Колонны, предположительно, отправлены с Херсонского направления на Донбасс для усиления штурмовой группировки.

В Украине заметили колонну русских войск с новой захватнической символикой - перевернутым красным треугольником и нулем внутри.

Как пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, колонна с новой "свастикой" двигался в сторону Донецкого направления.

Андрющенко предполагает, что колонны отправлены с Херсонского направления на Донбасс для усиления штурмовой группировки. На пути в Донецк замечены также колонны с боеприпасами, живой силой и РСЗО.

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В Мариуполе россияне ищут места для ночлега. 16 ноября, отмечает Андрющенко, около 10 автомобилей с захватчиками пытались остановиться в здании бывшего фитнес-центра "Терра-спорт".

Побег россиян из Херсона

11 ноября российское военное командование заявило о якобы завершении вывода войск из Херсона и всего правого берега Днепра.

Того же дня начали появляться фото-и видеоподтверждения захода ВСУ в Херсон. Военных встречали со слезами и цветами и под гимн Украины. Уже вечером президент Владимир Зеленский заявил, что областной центр освобожден от оккупантов.

По информации Минобороны России, вывод около 30-тысячной группировки с правобережья Херсонской области длился всего несколько дней, однако как украинские, так и западные аналитики в это не верят.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков заметил, что вывод войск Россия закончила, вероятно, еще до 9 ноября. Во время вывода оккупантов МО России объявило об "эвакуации" гражданского населения на левый берег Днепра, таким образом взяв граждан в качестве "щита", чтобы обезопасить себя от ударов ВСУ.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, выведенные из-под Херсона части Кремль доукомплектует частично мобилизованными и отправит на Донбасс, где сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.

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