По его мнению, скорее всего оккупанты там будут прятать от ударов Украины свои подразделения морской охраны.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук прокомментировал информацию о начатых россиянами работах на старой подземной базе подводных лодок в Балаклаве, ранее функционировавшей как музей.

Так, в эфире Киев24 он высказал мнение, что мероприятия, которые осуществляют сейчас оккупанты, связаны с угрозой наших морских дронов для их подразделений морской охраны, которые размещены в Балаклавской бухте.

"Так называемые Балаклавские штольни, Балаклавский тоннель с подземным заводом разрабатывали в сталинские времена для ремонта подводных лодок класса М и С. Это речь идет о так называемых судах "Малютка". И последние подводные лодки, которые там ремонтировались, как раз упоминается и этот музейный экспонат - 633 проект, это было в средний период холодной войны. С тех пор подводных лодок таких размеров в Черном море не отмечалось", - рассказал Лакийчук.

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Он сказал, что у турок аналогичные штольни расположены в Бартыне, на южном побережье Черного моря. Там похожие заводы и турки также их использовали для ремонта подводных лодок 70-80-х годов. Но с тех пор турецкие подводные лодки значительно превышают по размерам те предыдущие и эти штольни не используются.

"Та же ситуация и со штольнями Балаклавскими. В качестве ремонтного завода для современного корабельного состава эти штольни использовать вряд ли возможно", - отметил Лакийчук.

Он также отметил, что часть штольни в Балаклавской бухте некоторое время также использовалась как ракетно-техническая база для подводных средств поражения. Но сейчас, по убеждению Лакийчука, оккупанты ничего подобного там не планируют.

"Россияне вывезли оборудование и специалистов в Новороссийск, где сформировано соответствующее подразделение. И признаков того, что россияне пытаются восстановить ракетно-техническую базу, склады ядерных боеприпасов в Балаклаве, не было. Речь идет о различных потенциальных локациях в Крыму, которые могут быть складами ядерных боеприпасов, но Балаклава там не фигурирует", - сказал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что в Балаклавской бухте располагается часть российских пограничных подразделений морской охраны, которые нуждаются во время атак Украины в такой же защите, как и военные корабли.

"Поэтому те мероприятия, которые осуществляются в акватории Балаклавской бухты, скорее связаны с угрозой наших морских дронов. Скорее всего, что эти инженерно-технические работы проводятся как раз с целью защиты морской охраны. Кроме того, один из небольших восстановленных судно-ремонтных заводов в Балаклаве может осуществлять частичный ремонт небольших боевых кораблей РФ", - прокомментировал он.

Как резюмировал Лакийчук, Балаклава для размещения лодок-ракетоносителей "Варшавянка" "не совсем подходит":

"...Все уцелевшие подводные лодки 636 проекта (Ростов-на-Дону был уничтожен нашими силами), россияне были вынуждены перевести из южной бухты Севастополя в порт в Новороссийске, где они считают, те имеют меньшую угрозу быть уничтоженными. Но мы и туда доберемся".

Действия россиян в Балаклавской бухте

Как сообщал УНИАН, недавно издание Defense Express со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" сообщило, что россияне проводят военно-технические работы в Балаклавской бухте, где находится подземная база подводных лодок.

Отмечалось, что россияне также усиливают морские инженерные заграждения в Балаклавской бухте. Последние должны защищать российские объекты от беспилотных катеров и диверсионных групп.

Поэтому возник вопрос, смогут ли россияне разместить на базе субмарины типа "Варшавянка", которые выступают носителями крылатых ракет "Калибр".

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