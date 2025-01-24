Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук прокомментировал информацию о начатых россиянами работах на старой подземной базе подводных лодок в Балаклаве, ранее функционировавшей как музей.
Так, в эфире Киев24 он высказал мнение, что мероприятия, которые осуществляют сейчас оккупанты, связаны с угрозой наших морских дронов для их подразделений морской охраны, которые размещены в Балаклавской бухте.
"Так называемые Балаклавские штольни, Балаклавский тоннель с подземным заводом разрабатывали в сталинские времена для ремонта подводных лодок класса М и С. Это речь идет о так называемых судах "Малютка". И последние подводные лодки, которые там ремонтировались, как раз упоминается и этот музейный экспонат - 633 проект, это было в средний период холодной войны. С тех пор подводных лодок таких размеров в Черном море не отмечалось", - рассказал Лакийчук.
Он сказал, что у турок аналогичные штольни расположены в Бартыне, на южном побережье Черного моря. Там похожие заводы и турки также их использовали для ремонта подводных лодок 70-80-х годов. Но с тех пор турецкие подводные лодки значительно превышают по размерам те предыдущие и эти штольни не используются.
"Та же ситуация и со штольнями Балаклавскими. В качестве ремонтного завода для современного корабельного состава эти штольни использовать вряд ли возможно", - отметил Лакийчук.
Он также отметил, что часть штольни в Балаклавской бухте некоторое время также использовалась как ракетно-техническая база для подводных средств поражения. Но сейчас, по убеждению Лакийчука, оккупанты ничего подобного там не планируют.
"Россияне вывезли оборудование и специалистов в Новороссийск, где сформировано соответствующее подразделение. И признаков того, что россияне пытаются восстановить ракетно-техническую базу, склады ядерных боеприпасов в Балаклаве, не было. Речь идет о различных потенциальных локациях в Крыму, которые могут быть складами ядерных боеприпасов, но Балаклава там не фигурирует", - сказал он.
В то же время эксперт обратил внимание, что в Балаклавской бухте располагается часть российских пограничных подразделений морской охраны, которые нуждаются во время атак Украины в такой же защите, как и военные корабли.
"Поэтому те мероприятия, которые осуществляются в акватории Балаклавской бухты, скорее связаны с угрозой наших морских дронов. Скорее всего, что эти инженерно-технические работы проводятся как раз с целью защиты морской охраны. Кроме того, один из небольших восстановленных судно-ремонтных заводов в Балаклаве может осуществлять частичный ремонт небольших боевых кораблей РФ", - прокомментировал он.
Как резюмировал Лакийчук, Балаклава для размещения лодок-ракетоносителей "Варшавянка" "не совсем подходит":
"...Все уцелевшие подводные лодки 636 проекта (Ростов-на-Дону был уничтожен нашими силами), россияне были вынуждены перевести из южной бухты Севастополя в порт в Новороссийске, где они считают, те имеют меньшую угрозу быть уничтоженными. Но мы и туда доберемся".
Действия россиян в Балаклавской бухте
Как сообщал УНИАН, недавно издание Defense Express со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" сообщило, что россияне проводят военно-технические работы в Балаклавской бухте, где находится подземная база подводных лодок.
Отмечалось, что россияне также усиливают морские инженерные заграждения в Балаклавской бухте. Последние должны защищать российские объекты от беспилотных катеров и диверсионных групп.
Поэтому возник вопрос, смогут ли россияне разместить на базе субмарины типа "Варшавянка", которые выступают носителями крылатых ракет "Калибр".