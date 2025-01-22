Во время Холодной войны подземная база в Балаклаве была секретным военным объектом.

Россияне проводят военно-технические работы (по крайней мере, такой вывод можно сделать из сообщения) в Балаклавской бухте, где находится подземная база подводных лодок. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

"Оккупанты снова используют старую подземную базу подводных лодок, которая ранее функционировала как музей, для военных целей", - говорится в сообщении движения.

Отмечается, что россияне также усиливают морские инженерные заграждения в Балаклавской бухте. Последние должны защищать российские объекты от беспилотных катеров и диверсионных групп.

Главный вопрос можно сформулировать так - смогут ли россияне разместить на базе субмарины типа "Варшавянка", которые выступают носителями крылатых ракет "Калибр".

Как можно видеть на фото, конструкция подземной базы позволяет разместить там музейную субмарину С-49, которая имеет длину корпуса 76,7 м и ширину в 6,7 м.

В то же время, "Варшавянка" имеет длину корпуса 73,8 м и ширину 9,9 м. Ее средняя осадка составляет 6,2 м против 5 м у старой советской субмарины.

Таким образом, есть вероятность, что "Варшавянка" не "впишется" и россиянам придется проводить дополнительные работы в скальной части объекта. Поэтому специалисты считают, что более вероятным является вариант, что РФ будет держать носители "Калибров" в отдаленной базе в Новороссийске.

Подземная база в Балаклаве - что известно

Напомним, что база субмарин в Балаклаве (также известная как "Объект 825 ГТС") является подземным комплексом, который был секретным военным объектом во времена Холодной войны.

Объект представляет собой сооружение противоатомной защиты первой категории. То есть, предполагается защита от прямого попадания атомной бомбы мощностью 100 кт.

Его оборудовали комбинированным подземным водным каналом с сухим доком, цехами для ремонта, складами горюче-смазочных материалов и минно-торпедной частью.

Российские субмарины - важные новости

Напомним, что в конце 2024 года российскому флоту передали новую атомную субмарину, которая может запускать "гиперзвуковые" ракеты "Циркон".

Подводная лодка, получившая название К-564 "Архангельск", стала четвертым кораблем проекта 885М "Ясень-М". Это многоцелевая субмарина 4-го поколения, которое является последним на сегодня.

Также отметим, что ранее РФ вывела из боевого состава флота субмарину "Дмитрий Донской", которая была крупнейшей по водоизмещению подводной лодкой в мире.

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