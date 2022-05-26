На ГЭС не работает два гидроагрегата, Новая Каховка уже частично затоплена.

Российские оккупанты не дают провести ремонт на Каховской гидроэлектростанции, в связи с этим под угрозой затопления оказались Херсон и ряд сел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

Он подчеркнул, что с первого дня вторжения в Украину Россия совершает военные преступления.

Громов отметил, что атака и захват объектов ядерной инфраструктуры, а именно Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций, а также Каховской гидроэлектростанции, является прямым нарушением 56-й статьи Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года "Защита установок и сооружений, содержащих опасные силы".

Кроме того, добавил представитель Генштаба, в нарушение положений вышеуказанного протокола, после захвата этих объектов, на них или в непосредственной близости к ним были развернуты вражеские пункты управления окружного и административного уровня.

Так, в настоящее время на Каховской ГЭС развернут один из пунктов управления Южного военного округа вооруженных сил РФ, а также 49-й армии оккупантов.

При этом, как отметил Громов, оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержания захваченных объектов в безопасном состоянии, что может привести к экологической катастрофе.

"В настоящее время на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работает два гидроагрегата, которые оккупанты не дают возможности отремонтировать. Это уже привело к частичному затоплению Новой Каховки - набережная и городской парк, под угрозой находятся окружающие села и оккупированный город Херсон", - подчеркнул он.

Оккупация Херсонской области: что известно

Российские оккупанты контролируют отдельные районы Херсонской области, в том числе областной центр, уже несколько месяцев.

Враг блокирует подвоз Украиной гуманитарной помощи и эвакуацию желающих покинуть оккупированную территорию.

Есть факты вывоза тамошних жителей в российские пограничные города, преследования и убийства проукраинских активистов.

Гауляйтеры, которых россияне поставили вместо легитимных органов власти, неоднократно заявляли о "желании" региона быть в составе России.

Оккупанты по крайней мере несколько раз хотели организовать пропагандистские акции по созданию "ХНР", но сопротивление херсонцев планы захватчиков срывало.

По информации оперативного командования "Юг", российские войска пытаются закрепиться в Херсонской области.

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