Противник пытался наступать на Авдеевском направлении, но не имел успеха, отметили в Генштабе украинской армии.

В районе Северодонецка Луганской области продолжаются бои, на Донецком направлении противник ведет наступление, пытается закрепиться в районе Лимана и улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии, и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации. На Лиманском направлении усиливает группировку. Применил штурмовую авиацию вблизи Дубравы. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман. На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Бобровое враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки", - говорится в сообщении.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Успеха не имел, понес потери, отошел. Силами армейской авиации нанес авиаудары вблизи Яковлевки.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий не проводил, осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры по линии соприкосновения.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Оккупанты также бомбили военные объекты и атаковали мирные населенные пункты. Российские власти назвали войну в Украине "спецоперацией", целью которой якобы является "демилитаризация" и "денацификация" нашего государства.

Затем враг заявил о второй фазе "спецоперации" и пошел в наступление на востоке Украины.

Позже враги близко подошли к Северодонецку, били по городу из артиллерии, было много жертв и пострадавших. 28 мая власти Луганщины сообщили, что противники зашли на окраины города, попали на территории отеля "Мир" и понесли там огромные потери.

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