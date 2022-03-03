Военные РФ хвастаются тем, как убивают мирных украинцев.

Российские оккупанты в соцсетях продолжают постить, как они уничтожают города Украины. Это лишь подтверждает, что они прекрасно знают, куда и зачем едут.

Об этом свидетельствуют аккаунт одного из российских военных в Instagram.

Так, российский военные публикуют в свое аккаунте оскорбления в адрес украинцев и то, как он воюет в Украине за "русь-матушку".

Судя по его постам, он вместе с такими же оккупантами находится под Херсоном.

При этом он публикует фото разрушенного города и его ничего не смущает. Он даже не задумывается о том, сколько людей убил, и хвастается своими "подвигами".

Вот еще несколько постов из его аккаунта.

Стоит отметить, что согласно информации на странице этого "освободителя", он занимается "селективной парфюмерией в Санкт-Петербурге".

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные нагло лгут, когда говорят, что не знали, куда и зачем ехали. Перед командировкой на войну в Украину они подписывают "согласие на выполнение боевых задач на территории других государств".