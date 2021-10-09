В течение 8 октября российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Подконтрольные России боевики разместили тяжелую технику в нарушение линии разграничения – в жилых районах оккупированного Луганска и в прилегающих районах.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Патруль наблюдателей заметил 7 октября буксируемую гаубицу (Д-30 "Лягушка") 122 мм, противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира") 100 мм в жилом районе оккупированного Луганска.

Также оккупанты разместили реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град") 122 мм в жилом районе Катериновки (бывш. Юбилейное, в 8 км от Луганска).

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил 8 октября получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое.

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Автор: Яна Ставская