В результате вражеской атаки повреждены частные домовладения.

Утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск, один из снарядов попал в пятиэтажный жилой дом.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. "По данным следствия, 26 марта около 10:00 российские военные совершили артиллерийский обстрел г. Купянск. Один из вражеских снарядов попал в пятиэтажный жилой дом", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что есть также разрушения и повреждения частных домовладений, хозяйственных сооружений и автомобилей горожан.

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Так, при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области были начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ситуация в Харьковской области во время войны с Россией - сегодня это надо знать

Россияне уже много раз обстреливали населенные пункты региона из различного вооружения, есть разрушения, пострадавшие и жертвы.

Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в прошлом году в конце лета рассказал, что в области, а также в Харькове из-за оккупантов с начала полномасштабного вторжения погибли более тысячи мирных людей, в частности, 50 несовершеннолетних.

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