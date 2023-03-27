В воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли часть территории Сумской и Черниговской областей Украины.
Как сообщает Сумская областная военная администрация, под обстрелы попали территории Эсманской и Белопольской громад. В частности, Эсманскую громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии - зафиксирован один "прилет", а Белопольскую - из автоматического станкового гранатомета - зафиксировано семь выстрелов.
"Без потерь и разрушений", - добавили в ОВА.
Сегодня российские оккупанты дважды обстреляли приграничье Черниговской области из минометов. Об этом сообщает оперативное командование "Север".
Так, с 14:40 до 15:00 зафиксировано три "прилета", вероятно, из 120-мм миномета, в районе Карповичей, а с 17:25 до 17:55 - восемь "прилетов" в районе Блешни. "О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Обстрелы Украины - сейчас это стоит знать
Россияне уже много раз обстреливали территорию Черниговской и Сумской областей из различного вооружения, есть много пострадавших, жертв и разрушений.
Как сообщал УНИАН, 24 марта в Черниговской области в результате обстрела пограничного села Городище сгорел частный дом, и погиб местный житель.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, которые были опубликованы 26 марта, враг в течение суток нанес по нашей земле 16 авиаударов, 1-ракетный, а также совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.