Противники, в частности, открывали огонь из артиллерии.

В воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли часть территории Сумской и Черниговской областей Украины.

Как сообщает Сумская областная военная администрация, под обстрелы попали территории Эсманской и Белопольской громад. В частности, Эсманскую громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии - зафиксирован один "прилет", а Белопольскую - из автоматического станкового гранатомета - зафиксировано семь выстрелов.

"Без потерь и разрушений", - добавили в ОВА.

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Сегодня российские оккупанты дважды обстреляли приграничье Черниговской области из минометов. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Так, с 14:40 до 15:00 зафиксировано три "прилета", вероятно, из 120-мм миномета, в районе Карповичей, а с 17:25 до 17:55 - восемь "прилетов" в районе Блешни. "О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Обстрелы Украины - сейчас это стоит знать

Россияне уже много раз обстреливали территорию Черниговской и Сумской областей из различного вооружения, есть много пострадавших, жертв и разрушений.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Черниговской области в результате обстрела пограничного села Городище сгорел частный дом, и погиб местный житель.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, которые были опубликованы 26 марта, враг в течение суток нанес по нашей земле 16 авиаударов, 1-ракетный, а также совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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