Российские оккупанты ночью с "Градов" ударили по Криворожскому району.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Российская армия накрыла огнем две общины района - Зеленодольскую и Апостоловскую. Били по городам и селам из "Ураганов" и ствольной артиллерии", - отметил он.
По его данным, в Зеленодольской общине попали по самому Зеленодольску и Малой Костромке, в результате чего в селе повреждены несколько домов, зацепило водопровод и газовод. Люди не пострадали.
В Апостоловской общине ударили по селу Украинка. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
"В других районах области на эту минуту спокойно", - подытожил Резниченко.
Как сообщал УНИАН, 25 июля оккупанты обстреляли несколько общин в Днепропетровской области, в результате чего был ранен 11-летний ребенок. В частности, враг из РСЗО обстрелял Мирскую общину в Никопольском районе. Зафиксировано около 20 выстрелов.