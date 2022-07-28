Российская армия накрыла огнем две общины района.

Российские оккупанты ночью с "Градов" ударили по Криворожскому району.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российская армия накрыла огнем две общины района - Зеленодольскую и Апостоловскую. Били по городам и селам из "Ураганов" и ствольной артиллерии", - отметил он.

По его данным, в Зеленодольской общине попали по самому Зеленодольску и Малой Костромке, в результате чего в селе повреждены несколько домов, зацепило водопровод и газовод. Люди не пострадали.

В Апостоловской общине ударили по селу Украинка. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

"В других районах области на эту минуту спокойно", - подытожил Резниченко.

Как сообщал УНИАН, 25 июля оккупанты обстреляли несколько общин в Днепропетровской области, в результате чего был ранен 11-летний ребенок. В частности, враг из РСЗО обстрелял Мирскую общину в Никопольском районе. Зафиксировано около 20 выстрелов.

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