Любой другой информации глава Никопольской районной военной администрации пока не сообщил.

Российские оккупанты снова обстреляли Никополь. Враг бьет по мирному населению и в очередной раз пытается запугать украинцев.

Об этом в своем Telegram-канале после полуночи сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Обстрелян город Никополь", - отметил он.

Любой другой информации Евтушенко пока не предоставил. Однако уже известно, что в Никополе и тергромаде началась воздушная тревога.

Поздно вечером 4 августа он сообщил, что день на территории района прошел без чрезвычайных ситуаций.

"Обстрелов, боевых действий, техники и живой силы оккупантов не зафиксировано. На противоположном берегу, пока, движение вражеской техники не наблюдается. Но, имея определенную информацию, прошу вас соблюдать правила двух стен, или находиться в бомбоубежище. Возможно повторение обстрелов", - написал он.

Евтушенко обратил внимание, что это сообщение касается городов, поселков и сел расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Между тем в социальных сетях уже сообщается, что оккупанты могли применить по Никополю фосфорные боеприпасы. В Telegram-каналах активно распространяется видео, на котором можно увидеть последствия такого обстрела в небе.

В начале суток 4 августа Евтушенко так же сообщил об обстреле города Никополь. По его информации, два "Града", из разных локаций противоположного берега, выпустили 60 реактивных боеприпасов по мирному ночному Никополя в 01.30 и 2.55.

Погибших и пострадавших не было, но враг повредил около 50 жилых домов, линии электро- и газоснабжения, солнечные панели, технику предприятий.

"ВСУ в течение ночи наносило врагу огневое поражение. Есть информация об уничтожении живой силы и техники оккупантов", - добавил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Арестович назвал три вероятных цели российских войск под Херсоном.

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