Оккупанты осуществляли обстрел с помощью ракет типа С-300.

Российские захватчики нанесли удары по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области, в результате погибла женщина.

"После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов погибла женщина, подробная информация уточняется", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов у Telegram.

Также, отметил глава области, в результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Повреждены кровли частных домов.

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Кроме этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

По данным Синегубова, в течение суток два человека получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое Изюмского района. Обоих госпитализировали, состояние пострадавших - среднее.

Обстрелы Харьковской области: что известно

После своего отступления из Харьковской области оккупанты продолжают наносить удары по городам области, разрушая инфраструктуру и жилые дома.

В Северной Салтовке в Харькове практически все многоэтажки уничтожены до основания.

В частности, 20 ноября атаковали с С-300 поселок Шевченково. 21 ноября обстреляли из РСЗО Волчанск. 2 декабря Купянский и Чугуевский район подверглись обстрелам российских захватчиков.