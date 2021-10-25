Раненый защитник Украины эвакуирован в лечебное учреждение, состояние его здоровья - средней тяжести.

На Донбассе в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Отмечается, что воину оказана домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

В сообщении сказано, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Возле Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм, а вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

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Сообщается, что наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщал УНИАН, ранее в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

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Автор: Надя Пришляк