На поле боя замечали темнокожих людей, индусов, а также других иностранцев.

Ситуация на фронте сейчас достаточно напряженная. Российские оккупанты штурмуют абсолютно со всех направлений, с которых могут, и ищут методы, чтобы подвинуть линию обороны ВСУ.

Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш отметил в эфире "Эспрессо", что противник направляет на поле боя огромное количество резервов, среди которых есть иностранные наемники.

"Мы уже замечали и темнокожих, и индусов, и других наемников, которые готовы за деньги уничтожать нашу страну. Они действительно очень активно проводят штурмовые действия, но оборону держит бригада "Рубеж" и у них объективно ничего не удается. Даже те маленькие достижения, которые у них есть стоят совершенно невероятных усилий с огромной потерей личного состава. Коэффициент полезного действия при этом абсолютно минимальный", - пояснил защитник.

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По оценке Отченаша, наемники не умеют воевать и не имеют нормальной коммуникации в подразделениях, поскольку не понимают языка.

"Бывает такое, условно говоря, какому-то индусу говорят: иди туда, там есть блиндаж. Он идет вплоть до наших позиций. Потому что они не понимают русский язык, не понимают друг друга. Это просто очередной обман. Я более чем уверен, что этим наемникам обещали значительно лучшие условия, лучшие места, их просто отсылают на мясо, на смерть, где они совершенно не знают что им делать, поэтому просто сидят под обстрелами. Лучший вариант, конечно, чтобы ни один из представителей других народностей не шел воевать за этот кровавый российский империалистический режим", - подчеркнул боец.

Он добавил, что иностранцы попадают в украинский плен и здесь уже с ними общаются на английском, переводчиком и даже своеобразными жестами.

Иностранцы на стороне оккупационной армии

Как сообщал УНИАН, РФ продает на войну в Украину сирийских беженцев. В этом помогают посредники, которые, переправляли беженцев в Европу через Россию и Беларусь.

"В сирийских и российских телеграм-каналах распространяют ролики с уроженцами Египта, Сирии, Сомали и Индии в военной форме, а также фото и видео российских паспортов, которые им выдают. Все паспорта сирийцев были выданы в Якутии", - отметили в расследовании.

Был случай, когда в плен к Силам обороны Украины попал гражданин африканского государства Сьерра-Леоне.

В мае стало известно, что Россия заманивает кубинцев на войну в Украине большими зарплатами и паспортами.

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