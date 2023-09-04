Вражеские пилоты также осведомлены о том, каких ужасных разрушений наносит удар запущенных ими ракет.

Российские летчики четко знают, куда пускают ракету и каких последствий и разрушений она может нанести. Об этом в фильме Главного управления разведки Минобороны "Сбитые летчики России"рассказал бывший пилот 185-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Виктор Савченко. Он имеет много часов налета на бомбардировщиках Ту-22М3, из которых сейчас Россия выпускает по Украине ракеты Х-22, Х-555, Х-101.

"Экипаж знает на 100%, куда он пускает ракету... да что он делает... у нее сила такая большая - 950 килограмм в тротиловом эквиваленте, поэтому такие разрушения она вызывает", - подчеркнул экс-пилот.

Поэтому в фильме ГУР отмечается, что российские летчики-военные преступники, ведь, хоть и не видят разрушений от своих пусков ракет вживую, но четко это понимают.

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ГУР похитила вертолет у РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа стало известно об удачной спецоперации ГУР, которая длилась более 6 месяцев. Да, разведке удалось выманить российского пилота в Украину вместе с военным вертолетом Ми-8, который перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 см. Вертолет удалось приземлить невредимым, поэтому впоследствии его смогут использовать для нужд ВСУ.

Впоследствии в ГУР рассказали, что операцию проводили совместно с другими правоохранителями и силовиками, в частности с Нацполицией. С российским пилотом, который не одобрял решение политического руководства, наладили контакт и договорились о сотрудничестве. Два других члена экипажа вертолета, которые не знали о реальных планах пилота, в плен решили не сдаваться и были ликвидированы сразу после посадки.

Сейчас пилот и его семья, которую также удалось безопасно переправить на украинскую территорию, находятся в Украине и строят планы на будущее.

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