Украинцев предупредили о серьезной угрозе.

В корабельной группировке вражеского флота России сократилось количество ракетных носителей в Черном море.

Как сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook, на данный момент в акватории Черного моря находятся 3 надводных и 2 подводных носителя ракет.

"Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, не преуспевая в спекуляциях на тему всемирного голода в обмен на ослабление мировых санкции, оккупанты под видом уничтожения скопления военной техники пытаются атаковать портовую инфраструктуру – элеваторы, хранилища и склады. При этом вражеская пропаганда разгоняет измену о провокациях с применением ядовитых веществ.

"Враг свирепствует, желая восстановить свои позиции и найти рычаги влияния на мировое сообщество, на мирное население Украины и на несокрушимых защитников ее независимости", – говорится в сообщении.

"Угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны", – добавили в командовании.

Украинцев призвали быть бдительными и не пренебрегать предупреждениями об опасности: "Соблюдайте информационную гигиену и не извещайте врага о последствиях попадания и наши силы обороны!".

Напомним, ранее сообщалось, как россияне вывели в море старый десантный корабль из Севастополя.

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