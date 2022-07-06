В корабельной группировке вражеского флота России сократилось количество ракетных носителей в Черном море.
Как сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook, на данный момент в акватории Черного моря находятся 3 надводных и 2 подводных носителя ракет.
"Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что, не преуспевая в спекуляциях на тему всемирного голода в обмен на ослабление мировых санкции, оккупанты под видом уничтожения скопления военной техники пытаются атаковать портовую инфраструктуру – элеваторы, хранилища и склады. При этом вражеская пропаганда разгоняет измену о провокациях с применением ядовитых веществ.
"Враг свирепствует, желая восстановить свои позиции и найти рычаги влияния на мировое сообщество, на мирное население Украины и на несокрушимых защитников ее независимости", – говорится в сообщении.
"Угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны", – добавили в командовании.
Украинцев призвали быть бдительными и не пренебрегать предупреждениями об опасности: "Соблюдайте информационную гигиену и не извещайте врага о последствиях попадания и наши силы обороны!".
Напомним, ранее сообщалось, как россияне вывели в море старый десантный корабль из Севастополя.
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