Военный в отставке со ссылкой на источник рассказал, что двигатели российских катеров не выдержали высокого темпа погони.

Российские пограничные сторожевые катера, которые пытались помешать мирному проходу эсминца Defender в Черном море, сильно уступали британскому кораблю в скорости и вероятно не имели реальной возможности открыть по нему огонь.

Такое мнение в эфире канала «OBOZREVATEL» высказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. По его мнению, российские угрозы были пустыми.

"Одна из проблем, насколько я понимаю, такова. Это не проверенный источник, но это источник, которому я доверяю. Мне сказали, что пограничные катера этот эсминец догнать не могли, чтобы преградить ему путь. Потому что эсминец движется намного быстрее. Также, когда они вернулись к себе на базу, все их двигатели были убиты. Потому что они не могли так долго и так быстро идти. Двигатели там должны были стоять немецкие, но так как Россия под санкциями, они поставили китайские двигатели, и те не выдержали", – рассказал Табах.

По словам офицера, британский эсминец проигнорировал требование российских пограничников изменить курс, поскольку находился в территориальных водах Украины. Кроме того, экипаж Defender вероятно осознал, что россияне не способны нанести по судну удар.

"В третий раз россияне сказали: "Иначе мы откроем огонь". Но британцы видели, что огонь они не могут открыть, у них нет такой возможности, иначе британцы, я уверен, избили бы их первыми. Они продолжали идти и игнорировать их", – предположил офицер.

Заявления россиян об обстреле эсминца Табах оценивает скептически.

"Говорят, что были слышны какие-то выстрелы – шли российские учения. Черт их знает, может, они рыбу там глушили. А потом подумали: "Давайте мы скажем, что мы по ним стреляли". Это выглядит довольно странно, потому что Defender – это современный корабль, который видит и слышит все, что происходит в Черном море и дальше", - заключил он.

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Инцидент с британским эсминцем возле Крыма

Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

По утверждению российской стороны, Defender незаконно вторгся в «территориальные воды РФ». В Минобороны РФ заявили, что корабль был выдворен предупредительными выстрелами и бомбометанием.

Минобороны Великобритании ответило, что бомбометание не проводилось, а стрельба была принята экипажем за артиллерийские учения.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что Defender проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма. Джонсон напомнил, что Лондон не признает аннексию Крыма и российскую принадлежность этих вод.

СМИ в дальнейшем сообщили, что окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма было принято именно Джонсоном.

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Автор: Дмитрий Захаров