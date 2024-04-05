Первая волна вражеской дроновой атаки была направлена на две области.

В течение ночи российская армия атаковала "обильно" юг Украины, пытаясь попасть в объекты инфраструктуры.

"Ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал с юга. БПЛА типа Shahed-131/136 с временно оккупированного Крыма заходили как через временно оккупированную левобережную Херсонщину, так и из акватории Черного моря. Всего 13 БПЛА... было сбито в нашей операционной зоне", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

По словам военных, первая волна атаки была направлена на Запорожье и Днепропетровскую область. В течение более двухчасовой боевой работы там сбито 9 беспилотников: два - в Днепропетровской области и 7 - в Запорожской области.

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"Враг снова прокладывает маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов, в результате чего обломки сбитых дронов спровоцировали повреждение нескольких частных домов и хозяйственных построек в Запорожском районе. К счастью, люди не пострадали", - отмечают защитники.

Говорится, что во время следующей волны враг стремительно атаковал Одесскую область, направив удар на энергетическую инфраструктуру. В течение получасовой боевой работы все 4 дрона были сбиты. Есть ли пострадавшие в Одесском регионе, пока не сообщается.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 5 апреля, российские захватчики запускали по Украине группу ударных дронов из акватории Черного моря, которые летели в направлении курортного населенного пункта Затока в Одесской области. В нескольких областях объявляли угрозу баллистики. В частности, угроза применения баллистического вооружения была объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Потом об опасности объявили в Полтавской области.

В 3.50 дроны зафиксировали в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Сообщалось, что в Одесской области были слышны взрывы.

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