Однако "враг отказался от своих намерений" и отступил на временно оккупированную территорию.

На Донбассе российские боевики пытались проникнуть на украинские позиции.

Об этом сообщается на Facebook- странице штаба Операции Объединенных сил.

"На Луганщине в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение.

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Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

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