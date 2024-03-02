Противники не отказались от ударов по украинским энергетическим объектам, подчеркнул глава Министерства энергетики.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и противники изменили тактику ударов по энергетическим объектам.

Оккупанты сконцентрировали атаки на определенных украинских областях, как правило, речь идет о промышленных регионах, рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона. По его словам, враги таким образом пытаются через энергетику повлиять на экономику.

"Они не отказались от ударов, они немного изменили тактику. Они сейчас бьют по определенным регионам. То есть они выбирают энергообъекты как по передаче электроэнергии, так и по генерации в определенном регионе...", - сказал чиновник.

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Вечером 2 марта Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские оккупанты за прошедшие сутки совершили по нашей земле 48 авиаударов, один ракетный удар и 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинская сторона предупреждала, что от противника в любой момент можно ожидать удара. В конце февраля руководительница пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что РФ усилила разведку, и есть риск, что страна-агрессор готовится к нанесению нового массированного удара по украинской земле.

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