Кроме того, был ранен мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

Российские захватчики только что ударили по поселку Камышаны Херсонской области.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, под обстрел попали местные жители, которые находились на улице.

"Травмы несовместимые с жизнью получила 71-летняя женщина. В больницу госпитализировали 55-летнего мужчину, ему оказывают медицинскую помощь", - рассказал Прокудин.

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По его данным, за минувшие сутки противник совершил более 70 обстрелов по правобережью, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

"По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию дачного кооператива в Херсонском районе, территорию фермерского хозяйства и национального парка в Бериславском районе", - подчеркнул чиновник.

За минувшие сутки, из-за российской агрессии на Херсонщине четыре человека получили ранения.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, оккупанты на юге пытаются укрепить вторую и третью линии обороны с помощью железобетонных конструкций. По данным руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, российские захватчики заминировали временно захваченные территории в течение нескольких месяцев, потому что понимают, что ВСУ будут прорывать их линию обороны.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины вновь обрели успех в районе Роботиного на южном фронте.

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