Российские захватчики только что ударили по поселку Камышаны Херсонской области.
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, под обстрел попали местные жители, которые находились на улице.
"Травмы несовместимые с жизнью получила 71-летняя женщина. В больницу госпитализировали 55-летнего мужчину, ему оказывают медицинскую помощь", - рассказал Прокудин.
По его данным, за минувшие сутки противник совершил более 70 обстрелов по правобережью, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.
"По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию дачного кооператива в Херсонском районе, территорию фермерского хозяйства и национального парка в Бериславском районе", - подчеркнул чиновник.
За минувшие сутки, из-за российской агрессии на Херсонщине четыре человека получили ранения.
Война в Украине - ситуация на юге
Как сообщал УНИАН, оккупанты на юге пытаются укрепить вторую и третью линии обороны с помощью железобетонных конструкций. По данным руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, российские захватчики заминировали временно захваченные территории в течение нескольких месяцев, потому что понимают, что ВСУ будут прорывать их линию обороны.
По данным Генштаба, Силы обороны Украины вновь обрели успех в районе Роботиного на южном фронте.