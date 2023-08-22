Об успешных наступательных операциях вблизи этого населенного пункта отчитываются уже не впервые.

Силы обороны Украины вновь обрели успех в районе Роботиного на южном фронте.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Military Media Center.

В частности, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

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"В направлении Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковалев.

Он добавил, что украинские военные наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Южный фронт - главные новости

Как сообщал УНИАН, 21 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что Силы обороны Украины добылись успеха в продвижении в направлении юго-восточнее Работиного и южнее села Малой Токмачки Пологовского района Запорожской области.

18 августа военный эксперт Александр Коваленко, рашисты не удержат Работино в Запорожской области, потому что Силы обороны Украины держат под огневым контролем данный населенный пункт. Из-за этого положение оккупантов в Работином тяжелое.

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