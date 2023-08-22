Силы обороны Украины вновь обрели успех в районе Роботиного на южном фронте.
Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Military Media Center.
В частности, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
"В направлении Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковалев.
Он добавил, что украинские военные наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Южный фронт - главные новости
Как сообщал УНИАН, 21 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что Силы обороны Украины добылись успеха в продвижении в направлении юго-восточнее Работиного и южнее села Малой Токмачки Пологовского района Запорожской области.
18 августа военный эксперт Александр Коваленко, рашисты не удержат Работино в Запорожской области, потому что Силы обороны Украины держат под огневым контролем данный населенный пункт. Из-за этого положение оккупантов в Работином тяжелое.