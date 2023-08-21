Также танком армия РФ обстреляла дом бабушки, пожилая женщина не выжила.

Из-за вражеских ударов по мирным населенным пунктам на Херсонщине погибли два человека.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник совершил по правобережью почти 80 обстрелов, выпустив по мирному населению 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

"Только по Херсону враг выпустил 47 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще трое - получили ранения", - рассказал Прокудин.

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В частности, вчера днем беспилотник оккупантов сбросил два взрывных устройства на мужчину, который просто шел по одной из улиц Новоберислава. От полученных ранений 33-летний местный житель погиб на месте.

Также вчера, из-за обстрела населенного пункта Казацкое пострадали местные жительницы.

"Вражеский танк прицельно ударил по жилому дому, из-за чего 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью. У 45-летней женщины - множественные осколочные ранения. Ее госпитализировали, врачи оказывают потерпевшей необходимую помощь", - рассказал чиновник.

По его данным, накануне, 19 августа, на Херсонщине тоже погиб человек, еще один человек получил ранения.

Армия РФ убила обстрелами 6-летнего ребенка в Чернигове

Как сообщал УНИАН, 19 августа армия РФ ударили по центру Чернигова. В результате этой атаки погибли семь человек, среди которых шестилетняя девочка. Почти 160 человек получили ранения. Удар был нанесен в то время, когда в здании местного драмтеатра проходила выставка дронов. Организаторы утверждают, что не разглашали информацию о месте проведения мероприятия, а для его посещения люди проходили регистрацию.

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