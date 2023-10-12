Он подчеркнул, что именно на этом плацдарме еще летом оккупанты развернули попытку наступления по так называемой Лимано-Купянской оси.

В последние несколько дней участились сообщения о том, что российские оккупационные войска в Украине перешли в некое масштабное наступление и даже имеют успехи по ряду направлений.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что оккупанты находятся в состоянии перманентного наступления постоянно, которое заключается в системных контратаках.

Аналитик отметил, что, например, Луганский плацдарм - это часть оккупированной Луганской области и небольшая часть Харьковской области - является зоной ответственности российских групп войск "Запад" и "Центр". Суммарно это 150 БТГр, или около 120 тыс. личного состава и для сил обороны Украины это плацдарм исключительно оборонного типа.

Видео дня

Он подчеркнул, что именно на этом плацдарме еще летом оккупанты развернули попытку наступления по так называемой Лимано-Купянской оси, но без особого успеха и с серьезными потерями. В частности, 26 танковый полк сократился до роты, 47-я танковая дивизия утратила боеспособность, а 90-я ТД была отведена на восстановление.

"Такой провал был обусловлен тем, что россияне недооценили оборонные линии сил обороны Украины по Лимано-Купянской оси, наступали с открытых позиций и имели серьезную недокомплектацию подразделений", - пояснил эксперт.

Он отметил, что в настоящее время командование оккупантов возобновило наступление на плацдарме, стянув в Луганскую область новосозданную 26-ю общевойсковую армию, не улучшив качественную составляющую войск, по сравнению с летней кампанией, но при этом, выбрав период года, когда в регионе начинается ухудшение погодных условий.

Война в Украине: новости

В Генштабе отметили, что уже несколько дней россияне силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки и Тоненького.

При этом, украинские войска имели успех в районах Клещиевки и Андреевки, улучшили положение возле Работино.

Вас также могут заинтересовать новости: