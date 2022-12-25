Глава Херсонской ОВА назвал это целенаправленными террористическими ударами по заведениям, которые оказывают помощь людям.

В Херсоне 24 декабря российские оккупанты обстреляли два медицинских учреждения. В результате этих вражеских атак люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, разместив видео попаданий по территории областной больницы.

"Вчера враг попал в два медучреждения Херсона. Оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи - разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления", - отметил он.

Видео дня

Глава ОВА назвал эти атаки целенаправленными террористическими ударами по заведениям, которые оказывают помощь людям.

Обстрел россиянами Херсона 24 декабря

Как сообщал УНИАН, 24 декабря утром россияне обстреляли центр Херсона. По словам главы ОВА Ярослава Янушевича, массированным огнем российские захватчики убили 10 мирных людей, 68 получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медучреждения, частные и многоквартирные дома.

Всего в Херсонской области 24 декабря россияне убили 16 гражданских, еще 64 получили ранения. По словам Янушевича, российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины, били из артиллерии, РСЗО и минометов. При этом враг 41 раз атаковал областной центр.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Херсона террором и убийством. Он подчеркнул, что мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина. Посол США в Украине Бриджит Бринк также осудила обстрел российскими оккупантами Херсона. По ее словам, это ужасно, особенно в канун Рождества.

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