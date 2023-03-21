Есть высокая угроза ракетных ударов, отметили в ВСУ.

Российские захватчики вывели в Черное море два ракетоносителя, угроза ракетных ударов остается высокой.

Об этом во вторник, 21 марта, сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины. "По состоянию на 16:00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое и теперь состоит из 12 кораблей. Наращено и количество ракетоносителей. На боевом дежурстве - два надводных, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что россияне с Черного моря уже не раз обстреливали "Калибрами" территорию Украины.

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Ситуация в Черном море - сегодня это стоит знать

Сегодня, 21 марта, утром в ОК "Юг" сообщали, что в Черном море вражеская корабельная группировка состояла из 7 единиц. Ракетоносители не были зафиксированы.

20 марта сообщалось, что на территории оккупированного РФ Крыма - в Джанкое, были взрывы. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в результате взрывов ликвидированы крылатые ракеты "Калибр" противника, которые транспортировали по железной дороге.

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