В частности, враг попал в медучреждение.

Российские оккупационные войска не прекращают обстрелов Херсона. Вечером в четверг, 3 августа, враг нанес очередной удар по центру города.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Отмечается, что обстрелы не утихали весь день.

"Российская армия продолжает терроризировать Херсон. Сегодня весь день оккупанты бьют по центру. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура. И вот снова очередной обстрел. Попали в торговый центр, а также – медучреждение", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Обстрелы Украины

Утром 3 августа россияне атаковали центр Херсона. Враг бил по церкви. Отмечается, что пострадали пассажиры проезжавшего мимо троллейбуса.

Кроме того, из-за российских атак остановлена работа порта Измаил в Одесской области. В результате обстрелов разрушены здания порта, а также заблокированы суда, которые готовились зайти в порт для загрузки украинским зерном, несмотря на российскую блокаду Черного моря.

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