Данные слежения за коммерческими судами показывают, что десятки международных судов останавливаются и бросают якорь в устье Дуная.

В результате серии ракетных ударов со стороны России, порт Измаил в Одесской области приостановил свою работу.

Как сообщает Reuters, атаки разрушили здания в Измаильском порту и остановили суда, которые готовились прибыть туда для погрузки украинского зерна вопреки де-факто блокаде, которую Россия вновь ввела в середине июля. Известно о возникновении пожаров. Элеваторы, зерновые ангары, производственные и складские помещения получили значительные повреждения.

Данные слежения за коммерческими судами показывают, что десятки международных судов останавливаются и бросают якорь в устье Дуная, многие из них зарегистрированы для прибытия в Измаил из Черного моря, очевидно, в попытке прорвать российскую блокаду.

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Два источника в отрасли сообщили Reuters, что операции в порту были приостановлены. Глава администрации морского порта Юрий Литвин сообщил в Facebook, что ремонтные работы уже начались и инфраструктура порта продолжает функционировать.

Как уточняет ВВС, глава Одесской областной администрации Олег Кипер подтвердил информацию о том, что после российского удара по портам на Дунае там вспыхнули пожары и поврежден элеватор.

"По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут от военного командования", - отметил Кипер.

Прокуратура уточняет, что в Измаиле были повреждены или уничтожены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, а также производственные, складские и административные помещения.

Такжеподтверждена информация о том, что существенные повреждения получило трехэтажное здание "Морвокзала".

Удары по украинским портам

В ночь на 27 июля враг атаковал попал в одно из админзданий порта в Одесской области. В результате было повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Ракеты "Калибр" были выпущены с подводной лодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

29 июля 2023 года россияне ударили по зерновому терминалу на юге. Враг бил, в частности, по портовой инфраструктуре.

За 9 дней враг повредил и уничтожил 26 объектов портовой инфраструктуры, 5 гражданских судов.

2 августа 2023 года стало известно о том, что Кремль увеличивает применение силы для экспортной блокады Украины. В ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Военные сообщают, что пуски "шахедов" осуществлялись с трех направлений — Курск, Приморско-Ахтарск, полигон "Чауда" в аннексированном Крыму. Часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области

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