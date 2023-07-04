Известно о по меньшей мере 31 раненом, среди которых 10 детей.

Российские террористы ударили по городу Первомайский на Харьковщине, в результате чего известно о по меньшей мере 31 раненом, среди которых 10 детей.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, взрыв прогремел около 13:35. предварительно, россияне ударили по городу фугасным снарядом.

В результате загорелось несколько автомобилей на парковке. Тогда сообщалось о 12 раненых и 5 детях среди них.

Впоследствии Синегубов уточнил, что количество раненых возросло до 31, из которых 9 детей. В частности, среди пострадавших 10-месячный младенец и годовалый ребенок.

По данным ОВА, в городе повреждено остекление 8 многоэтажек. Также сгорело четыре автомобилей, а один-поврежден.

На преступление россиян отреагировал генпрокурор Андрей Костин, который уточнил, что среди раненых 10 детей.

"Еще одно военное преступление. Дерзкое пренебрежение всеми нормами международного права. Начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - рассказал он.

В то же время, в Харьковской областной прокуратуре добавили, что российский боеприпас разорвался вблизи многоэтажки. По предварительным данным следствия, обстрел жилого района был осуществлен ракетой "Искандер".

Обстрелы Харьковщины - что известно

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьковщину из различных типов вооружения. В частности, в течение суток 3 июля враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Харьковского, Чугуевского района и Купянского районов.

28 июня на Харьковщине в селе Волчанские Хутора в результате обстрела оккупантов погибли трое мужчин.

"В результате этого обстрела погибли сразу трое гражданских жителей с. Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 45, 48 и 57 лет получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.

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