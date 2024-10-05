В результате вражеского обстрела погибли местные жители.

Российские оккупанты обстреляли село Малая Токмачка Запорожской области (находится в Пологовском районе).

Жертвами атаки со стороны противника стали два человека, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров:

"Двое мужчин погибли в результате вражеского обстрела Малой Токмачки".

По сведениям чиновника, жертвами стали местные жители, которым 46 и 44 года. "Тела... несколько часов не могли забрать с места гибели из-за плотного артбоеприпаса села", - добавил глава ОВА.

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Российские оккупанты уже много раз обстреливали из различного вооружения различные населенные пункты Запорожской области, в том числе сам областной центр - город Запорожье.

В частности, в конце сентября стало известно, что враги массированно ударили по Запорожью корректируемыми авиационными бомбами, есть разрушения в Коммунарском, Шевченковском и Александровском районах.

Россияне направили на город более 10 КАБов. Сообщалось о 13 пострадавших в результате атаки, среди них был один несовершеннолетний. Несколько человек были госпитализированы.

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