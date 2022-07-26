На сегодняшний день это вся линейка "Буков".

На временно захваченных территориях враг сосредоточил огромное количество средств противовоздушной обороны, однако украинские военные знают, где они расположены, и делают определенные шаги для противодействия этим средствам.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, пишет "Украинская правда".

"Имеют очень много средств ПВО оккупанты, к сожалению. На сегодняшний день это вся линейка "Буков". Это Бук-М1, М2, М3, "Тор", "Панцирь", С-300, С-400. Уже на оккупированных территориях. Мы фактически владеем всей информацией, где находятся эти комплексы. У нас работает разведка, мы знаем, где они есть, поэтому делаем определенные шаги по противодействию этим средствам", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, утром 26 июля враг нанес ракетный удар по югу Украины, есть попадание в частные дома и портовую инфраструктуру.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ударили по курортной Затоке. Он также показал последствия утренних ракетных ударов.

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