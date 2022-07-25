Поставка этих систем может состояться в лучшем случае в конце года.

Без поставки западных систем ПВО речи о мощном контрнаступлении идти не может.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По словам Бадрака, для того, чтобы Украина была готова к контрнаступлению, ей нужно вооружение на поколение выше, чем российское.

"Украине нужно немедленно получить системы ПВО, ведь без них контрнаступление невозможно. Например, для поставки систем NASAMS или ракеты IRIS-T необходимо их производство, поэтому говорить об их отправке в Украину мы можем в лучшем случае в конце года. Из этого можно сделать вывод, что о мощном контрнаступлении речь пока не идет. Хотя при условии получения боевых самолетов ситуация могла бы быть другой", - отметил он.

Также, по его мнению, среди списка самых необходимых позиций вооружения в настоящее время для Украины - противокорабельные ракеты NSM и оперативно-тактические ракеты для установок HIMARS.

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