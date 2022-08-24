В частности пропагандисты отмечают об "общих потерях - 131 014 человек".

Российские Telegram-каналы распространили "документ", якобы содержащий сведения о потерях, которым за время войны с Россией подверглись украинские военные.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

В частности, как отмечается, пропагандисты отмечают об "общих потерях - 131 014 человек".

"Однако "документ" является фейковым, поскольку: в документе содержатся ошибки, не присущие украинской деловой речи; в "документе" содержится много русизмов: "інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (щодо Збройних сил)"; согласно правилам официального документооборота (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляют в центре нижнего поля первой страницы документа", - пояснили в ЦПД.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 700 человек.

По данным британского Минобороны, потери России в Украине составили более 80 тысяч оккупантов.

"Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", – отметил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

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