Уничтожен еще один вражеский танк, отметили в оперативном командовании "Пивдень".

На юге Вооруженные силы Украины уничтожили два склада с боеприпасами и два командных пункта врага.

Подтверждены потери врага в количестве 23 военных, одного танка Т-72 и легкого бронированного тягача, сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров в Facebook, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.

Он отметил, что обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожен склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке, а также командный пункт 331-го парашютно-десантного полка в Нововоскресенском и еще один склад с боеприпасами в Благодатном", - сказал Назаров.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Армия нашего государства дает достойный отпор врагам.

По состоянию на 23 августа на нашей земле уже ликвидировали около 45 тыс. 550 противников и, в частности, 1 тыс. 921 вражеский танк.

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