На сегодня Часов Яр остается для россиян одной из приоритетных задач.

Российские оккупационные войска не оставляют намерений захватить Часов Яр Донецкой области. Там враг пытается держать значительное количество ежедневных атак – на уровне от 10 до 20, но время от времени интенсивность штурмов снижается до 5 – 8 атак.

Об этом рассказал в эфире телемарафона пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников. По его словам, на сегодня Часов Яр остается для россиян одной из приоритетных задач.

"Поэтому мы наблюдаем постоянные штурмы непосредственно на сам город. Также враг пытается штурмовать именно по флангам – это северный и южный – Клещиевка, Андреевка, Григорьевка, Ступочки. То есть везде, где он может. И конечно, пытается наносить как артиллерийское огневое поражение, так и использовать воздушную составляющую и FPV-дроны", – добавил он. Видео дня

Относительно активности вражеских самолетов, то в начале лета враг более интенсивно применял авиационную составляющую вблизи Часового Яра, говорит Калашников.

"Более массовое было количество как ФАБов, так и КАБов. Они просто пытались уничтожать не только сам город, но и наши оборонительные сооружения. Начиная с июля месяца, количество КАБов уменьшилось, они их на другие направления фронта перенаправили. Однако, чтобы как-то это компенсировать, начали использовать неуправляемые авиационные ракеты. Поэтому, если сравнить с предыдущими месяцами, то активность авиации есть, но уже не такая как наблюдали раньше", – пояснил военный.

Он добавил, что успешное уничтожение украинскими Силами обороны российских воздушных судов - самолетов "Су" или вертолетов – действительно притормаживает интенсивность российских огневых ударов с воздуха.

Почему россияне "вцепились" в Часов Яр

По словам Калашникова, для российских оккупантов важно захватить Часов Яр, потому что это оборонительный узел и значительная преграда для выхода вражеских сил дальше на оперативное пространство к городским агломерациям Краматорска, Славянска, Константиновки и Дружковки.

Кроме того, Часов Яр – самая большая высота в данном регионе, с которой врагу будет легче артиллерийским огнем препятствовать логистическим путям украинских сил.

"Это наш форпост, чтобы враг не имел возможности осуществлять штурмовые действия на южном фланге, там где Покровск и Торецк. Одновременно Часов Яр съедает военный ресурс врага, потому что очень много его живой силы остается в украинской земле, она здесь просто стачивается. Хотя их больше, но и погибает также значительно больше", – резюмировал военный.

Ситуация в Часовом Яру

Уже несколько месяцев российские оккупанты давят на Часов Яр. Сейчас враг контролирует примерно 40% разрушенного города, заявил представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин.

Он отметил, что в случае полного захвата Часового Яра россияне смогут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над такими крупными городами как Константиновка, Дружковка, Краматорск и логистическим путем между ними. И это будет очень опасно.

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